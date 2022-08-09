Вибухи у Криму - це наслідки перетворення півострова у російську військову базу, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Валерій Чалий прокоментував ситуацію щодо вибухів у Криму.



"Єдине можу сказати, що це наслідки мілітаризації Росією Криму, яка почалася з бази Чорноморського флоту. А зараз мілітаризована вся територія півострова, фактично з Криму створюють військову базу. Ці бази використовуються проти України, звідти вилітають літаки та бомбардують наших людей. Я точно розумію, що Крим потрібно демілітаризувати, тобто вивести російські війська та прибрати військові бази, тільки тоді у Криму люди зможуть якось спокійно жити", - зазначив дипломат.



Чалий додав, що люди, які побачили потужність цих подій, повинні звідти як найшвидше виїжджати.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму

Також The New York Times з посиланням на військового українського високопосадовця повідомило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва

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