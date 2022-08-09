В Україні створять онлайн-платформу "Національний корпус кримськотатарської мови"

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як йдеться у повідомленні, у межах реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022–2032 роки в Україні створять Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ).

"Це онлайн-платформа, яка виконуватиме функцію відкритої бібліотеки навчально-освітніх і наукових матеріалів із кримськотатарської мови. НККМ – винятковий та упорядкований мовний корпус кримськотатарських текстів різних жанрів із широким спектром пошуку слів за різними параметрами", - пише пресслужба Міністерства.

За інформацією пресслужби, ця платформа регулярно поповнюватиметься масивами наукових статей, монографій, художньої, біографічної та іншої літератури, газетної публіцистики тощо й у довгостроковій перспективі сягатиме понад 1 млн слововживань.

"Онлайн-платформа покликана стати потужним інструментом для студентів, науковців, дослідників, викладачів-практиків та іншого кола зацікавлених осіб, які бажають вивчити вказану мову", - зазначили у Міністерстві.

Також повідомляється, що організація ЮНЕСКО внесла кримськотатарську до списку мов, які перебувають під серйозною загрозою.

Проєкт зі створення НККМ реалізується у межах співпраці між Мінреінтеграції, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Таврійським національним університетом ім. В. І. Вернадського, молодіжною громадською організацією QIRI’M YOUNG за підтримки програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)", що впроваджується "Фондом Східна Європа".

В Україні відзначають Міжнародний день корінних народів щорічно 9 серпня, починаючи з 1994 року. В Україні є три корінні народи: кримські татари, караїми та кримчаки.

Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації кримських татар у 1944 році актом геноциду.

18 травня 2022 року виповнилося 78 років від початку депортації радянським режимом кримських татар із Криму. За офіційними даними, було депортовано 183 144 особи, а за татарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46% депортованих.

У Львові вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb