Парламент Канади визнав геноцидом депортацію татар

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"Ми пам’ятаємо геноцид кримських татар 1944 року і ми працюємо над тим, щоб світ разом з нами пам’ятав ці жахливі події. Щойно Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду", - написала вона.

За її словами, відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар.

"Зараз, намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо. А ми витримали. І боремось, щоб повернутись в кожний куточок нашого дому. І повертаємось”,- додала Юлія Ковалів.

18 травня 2022 року виповнилося 78 років від початку депортації радянським режимом кримських татар із Криму. За офіційними даними, було депортовано 183 144 особи, а за татарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46% депортованих.

У Львові вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

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