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Головна війна з Росією ISW пояснив, чому кремль не звинувачує Київ у вибухах в Криму

ISW пояснив, чому кремль не звинувачує Київ у вибухах в Криму

10 серпня, 2022 середа
05:33
війна з Росією Вибухи в Криму

У кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО

Про це повідомляє у звіті американський Інститут дослідження війни (ISW).

Так, міністерство оборони Росії заявило, що кілька авіаційних боєприпасів здетонували на складах авіабази в Саках через неправильний пожежний протокол, відкинувши повідомлення про те, що причиною вибухів стали українські удари або диверсії на військовому об'єкті.

"Кремль не має жодних мотивів звинувачувати Україну у завданні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони, що вже показало українське затоплення "Москви", - йдеться у звіті Інституту.

Зазначається, що одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару.

Експерти кажуть, що Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для використання в наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але нині немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.

Інші ключові висновки аналітиків

  • Російські війська вели наземні атаки на південний схід від Сіверська та навколо Бахмута

  • Окупанти здійснили наземні атаки на північ від Донецька та на південний захід від Донецька поблизу кордону Запорізької та Донецької областей

  • Росія запустила супутник спостереження для Ірану

  • Західні ЗМІ повідомили, що під Ізюмом йде український контрнаступ, але український Генштаб у вечірньому звіті повністю промовчав про цей район

  • Російські джерела припустили, що нещодавно сформовані добровольчі батальйони відповідають за більшу частину Ізюмського напрямку

  • Українські чиновники заявили, що російські війська продовжували обстрілювати артилерійські системи із Запорізької атомної електростанції

  • Російські чиновники продовжують відігравати важливу роль у підготовці фіктивних референдумів в окупованих Росією регіонах, незважаючи на заяви кремля, що Росія не проводить референдуми

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва. 

Згодом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається". А The Wall Street Journal  9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.  У свою чергу у вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.

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Україна
Росія
Крим
окупанти
Військові новини
ракетний удар
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