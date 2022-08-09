Про це пише The Wall Street Journal.

"Вибухи наближають майже шестимісячну війну до дому для росіян, які значною мірою пережили війну як вторгнення на українську територію. Переважна більшість росіян підтримала захоплення півострова у 2014 році, і він став популярним туристичним напрямком", - зауважує видання.

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"За словами російських офіційних осіб, серія вибухів на базі ВПС Росії на стратегічно важливому півострові Крим викликала евакуацію. І це нервує їх, оскільки Україна продовжує контрнаступ, спрямований на звільнення півдня країни від контролю Росії", - пише WSJ.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі.

У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва

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