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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Вибухи у Криму наближають війну до дому росіян, - The Wall Street Journal

Вибухи у Криму наближають війну до дому росіян, - The Wall Street Journal

9 серпня, 2022 вiвторок
22:41
війна з Росією Вибухи в Криму

Україна продовжує контрнаступ, спрямований на звільнення півдня країни від контролю Росії

Про це пише The Wall Street Journal.

"Вибухи наближають майже шестимісячну війну до дому для росіян, які значною мірою пережили війну як вторгнення на українську територію. Переважна більшість росіян підтримала захоплення півострова у 2014 році, і він став популярним туристичним напрямком", - зауважує видання.

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"За словами російських офіційних осіб, серія вибухів на базі ВПС Росії на стратегічно важливому півострові Крим викликала евакуацію. І це нервує їх, оскільки Україна продовжує контрнаступ, спрямований на звільнення півдня країни від контролю Росії", - пише WSJ.

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  • У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".
  • The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва

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