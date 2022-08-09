Вибухи у Криму підштовхують до висновків про суттєве зростання потужності ЗСУ. Колонка Сергія Згурця

Будемо говорити про вибухи у Криму, про військову допомогу від США на 1 млрд доларів і про те, як Україна використовує протирадіолокаційні ракети.

Вибухи у Криму

Сьогодні пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці у Сакському районі окупованого Росією півострова. За свідченням очевидців пролунало від 7 до 10 вибухів біля військової частини й до місця подій вирушили декілька карет швидкої допомоги. Потужність вибухів була такою, що на відстані у 20 км від Новофедорівки вилетіли шибки та спрацювали сигналізації в автомобілях. На виїзді з Новофедорівки утворилися затори, тому що туристи поспіхом залишали селища. У цій зоні Криму розташований аеродром біля міста Саки, де базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Ця база використовувалася для ударів по території України, зокрема по Херсонський і Запорізький областях. Аеродром був захищений російськими комплексами С-400, жодної роботи яких ми не побачили у цій ситуації. Крім того, біля Новофедорівки розташований відомий полігон "Нитка" - це полігон, який використовується для підготовки пілотів, що злітають і сідають на авіаносцях. Це унікальний полігон, який був загарбаний рашистами на нашій землі. Також були склади з боєприпасами біля курортних міст Саки та Новофедорівки.

Фото та відео свідчать про достатньо потужні вибухи, що підштовхує нас до висновку про суттєві влучення, хоча міністерство оборони РФ пов’язує це з детонацією декількох авіаційних боєприпасів або пожежею при завантаженні паливом, але ми переконані в абсолютно іншому. Поки що ми висуваємо версії, доки з‘ясуються реальні причини цих ефективних ударів по території, яку окупувала РФ.

Якщо говорити про технічний бік справи, чим могли поцілити по об‘єктах, то відстань від Новофедорівки у Криму до найближчих позицій ЗСУ у Херсонській області є близько 200 км. HIMARS мають дальність 80 км, оперативно тактичний комплекс "Точка-У" має дальність у 120 км, можливо, можемо говорити про доопрацьовані версії "Вільха-М", яка має так само дальність 120 км, але цього не вистачає, щоб подолати таку відстань.



Експерти говорять про те, що оптимально Україна могла використовувати для атаки американські ракети ATACMS великої дальності. Вони мають дальність до 300 км, але у жодному пакеті про таке озброєння не оголошувалося. З іншого боку є приклади, коли зброя від партнерів використовується, а згодом дізнаємося про те, що ми дійсно отримали таке посилення до наших арсеналів.



Сьогодні було ще не менш цікаве влучення у Генічеську у склад боєприпасів. Відстань від наших позицій до складу становить десь 170 км. І ці факти підштовхують нас до висновку, що в української армії є можливість знищувати об‘єкти на значній відстані.



Почекаємо офіційних повідомлень, якщо вони будуть з української сторони. У будь-якому разі, це надзвичайно символічний крок, який говорить про те, що подібне рішення могло ухвалюватися високим військово-політичним керівництвом країни. Я згоден з військовим фахівцем, який сказав, що удар по цілях у Новофедорівці можна ставити в один ряд з потопленням крейсера "Москва". Потужності української армії на прикладі цієї історії у Криму суттєво зросли.

Новий пакет військової допомоги від США

Америка оголосила про пакет в 1 млрд доларів, якій містить значною мірою ракетні та боєприпасні компоненти. Це боєприпаси до HIMARS та NASAMS, які ми очікуємо. Представник міністерства оборони США оголосив, що Україні передані протирадіолокаційні ракети. Зосереджуючись на HIMARS і NASAMS скажу, що заступник міністра оборони США Колін Каль зазначив, що кількості HIMARS, яку мають ЗСУ, цілком достатньо і треба робити наголос на отриманні далекобійних ракет, які дозволяють знищувати ворожі цілі, саме кількість боєприпасів визначає ефективність використання систем на полі бою.





Повертаймося до подробиць цього плану - це передача Україні протирадіолокаційних ракет. Раніше ми були впевнені, що це були HIMARS з новими головками самонаведення, які використовувались для ударів по російським системам ППО.

Ситуація змінюється і є підтвердження того, що радіолокаційні ракети HARM, які передані до України, за словами заступника міністра оборони США можуть використовуватися з українських літаків. І це цікавий факт, тому що раніше такі ракети могли використовуватися лише з літаків закордонного виробництва.



Перемога буде за нами! Нам важливо використовувати технологічні переваги на полі бою, як основний елемент поточної війни.