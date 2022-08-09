У США пояснили, чому в новому пакеті допомоги Україні немає HIMARS
У Пентагоні заявили, що відсутність у новому пакеті допомоги США Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS пояснюється тим, що вони не потрібні для ефективної роботи сотнями
Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.
За словами заступника міністра оборони США Коліна Кола, HIMARS не ті системи, які потрібні для ефективності сотнями.
"Ми відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Це не ті системи, які потрібні сотнями, щоб мати необхідний вплив, який вони здійснюють. Це високоточні керовані системи для дуже конкретних типів цілей, і українці сем так їх використовують", - сказав Кол.
Він додав, що Велика Британія та Німеччина зобов'язалися поставити Україні по три схожих з HIMARS систем – M270 та MARS II.
Водночас Кол наголосив, що у новому пакеті будуть поставлені боєприпаси GMLRS для HIMARS з дальністю 70 км, постачання яких є пріоритетним.
"Пріоритетом зараз є забезпечення безперервного потоку GMLRS. Те саме стосується гаубиць M777, де ми дійсно поставили дуже велику кількість систем. Пріоритетним завданням зараз є забезпечення українців боєприпасами, щоб вони могли продовжувати боротьбу", - зазначив Кол.
- 8 серпня міністерство оборони США ухвалило додатковий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд.
- 9 серпня Пентагон офіційно визнав, що надав Україні швидкісні протирадіолокаційні ракети HARM.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.49
Купівля 38.49Продаж 39.51
-
EUR
Купівля 38.85Продаж 39.97
- Актуальне
- Важливе