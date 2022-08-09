Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

За словами заступника міністра оборони США Коліна Кола, HIMARS не ті системи, які потрібні для ефективності сотнями.

"Ми відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Це не ті системи, які потрібні сотнями, щоб мати необхідний вплив, який вони здійснюють. Це високоточні керовані системи для дуже конкретних типів цілей, і українці сем так їх використовують", - сказав Кол.

Він додав, що Велика Британія та Німеччина зобов'язалися поставити Україні по три схожих з HIMARS систем – M270 та MARS II.

Водночас Кол наголосив, що у новому пакеті будуть поставлені боєприпаси GMLRS для HIMARS з дальністю 70 км, постачання яких є пріоритетним.

"Пріоритетом зараз є забезпечення безперервного потоку GMLRS. Те саме стосується гаубиць M777, де ми дійсно поставили дуже велику кількість систем. Пріоритетним завданням зараз є забезпечення українців боєприпасами, щоб вони могли продовжувати боротьбу", - зазначив Кол.

8 серпня міністерство оборони США ухвалило додатковий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд.

9 серпня Пентагон офіційно визнав, що надав Україні швидкісні протирадіолокаційні ракети HARM.

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