Про це повідомляє CNN.

Пентагон вперше підтвердив, що США відправили до України ракети, призначені для боротьби з російськими радіолокаційні системи.

За словами заступника міністра оборони США Коліна Кола, до України було надіслано декілька ракет. Він не сказав, скільки саме їх надано та коли вони були поставлені. Кол лише уточнив, що Україна отримала високошвидкісну ракету типу AGM-88 (HARM).

Ракети HARM мають радіус дії понад 48 км. Ракети можуть бути використані для націлювання на російські зенітні радіолокаційні системи, такі як С-400, через які українським ВПС було дуже важко працювати над великими смугами повітряного простору України. Ракети також можуть вражати контрбатарейні радари, які Росія використовує для націлювання на українську артилерію.

Кол зазначив, що ракети були надіслані в останніх пакетах, проте у жодному з них не згадувалися HARM.

"У найближчій перспективі ми робитимемо багато речей, аби ВПС України залишатися в повітрі та були більш боєздатними", - запевнив Кол.

8 серпня міністерство оборони США ухвалило додатковий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд.

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