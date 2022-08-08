Пентагон анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на суму $1 млрд
Міністерство оборони США ухвалило додатковий пакет фінансової допомоги на суму $1 млрд для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони
Про це йдеться в офіційній заяві Сполучених Штатів.
Як передає Пентагон, пакет передбачає значну кількість додаткових боєприпасів, зброї та обладнання.
Вміст пакета допомоги наступний:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 75 000 снарядів 155-мм артилерії;
- 20 одиниць 120-мм мінометних систем і 20 000 снарядів до 120-мм мінометів;
- боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;
- 50 БМП;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;
- Медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.
Зазначається також, що загалом із початку роботи адміністрації Джо Байдена Сполучені Штати виділили Україні близько $9,8 млрд на безпекову допомогу.
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