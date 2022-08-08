Про це йдеться в офіційній заяві Сполучених Штатів.



Як передає Пентагон, пакет передбачає значну кількість додаткових боєприпасів, зброї та обладнання.



Вміст пакета допомоги наступний:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

75 000 снарядів 155-мм артилерії;

20 одиниць 120-мм мінометних систем і 20 000 снарядів до 120-мм мінометів;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;

50 БМП;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;

Медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

Зазначається також, що загалом із початку роботи адміністрації Джо Байдена Сполучені Штати виділили Україні близько $9,8 млрд на безпекову допомогу.