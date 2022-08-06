Ракети до РЗК NASAMS у новому військовому пакеті - це вкрай важливо для захисту українського неба, - головний редактор видання Defense Express Катков

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Головний редактор видання Defense Express прокоментував новий пакет військової допомоги Україні від США.



"Щодо техніки, то у новому пакеті йдеться про 50 медичних бронетранспортерів M113, а всі інші гроші підуть на високоточні ракети для HIMARS і, що найголовніше для нас, на ракети для зенітно-ракетних комплексів NASAMS. У цьому мільярдному транші значна частина суми буде на ракети до цих РЗК. Це вкрай важливо, тому що невдовзі NASAMS вже буде захищати українське небо".



Катков припустив, якщо передача NASAMS була оголошена на липень, а зараз йдуть навчання, відповідно, до вересня ЗРК можуть вже з'явитися на бойовому чергуванні.

30 липня координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на закритому брифінгу анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні

5 серпня Reuters повідомило, що США готують новий пакет озброєнь для України на $1 мільярд

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