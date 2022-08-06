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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ракети до РЗК NASAMS у новому військовому пакеті - це вкрай важливо для захисту українського неба, - головний редактор видання Defense Express Катков
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Ракети до РЗК NASAMS у новому військовому пакеті - це вкрай важливо для захисту українського неба, - головний редактор видання Defense Express Катков

6 серпня, 2022 субота
17:15
війна з Росією зенітно-ракетний комплекс NASAMS

Олег Катков, головний редактор видання Defense Express, припустив, якщо передача NASAMS була оголошена на липень, а зараз йдуть навчання, відповідно, до вересня ЗРК можуть вже з'явитися на бойовому чергуванні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Головний редактор видання Defense Express прокоментував новий пакет військової допомоги Україні від США.

"Щодо техніки, то у новому пакеті йдеться про 50 медичних бронетранспортерів M113, а всі інші гроші підуть на високоточні ракети для HIMARS і, що найголовніше для нас, на ракети для зенітно-ракетних комплексів NASAMS. У цьому мільярдному транші значна частина суми буде на ракети до цих РЗК. Це вкрай важливо, тому що невдовзі NASAMS вже  буде захищати українське небо".

Катков припустив, якщо передача NASAMS була оголошена на липень, а зараз йдуть навчання, відповідно, до вересня ЗРК можуть вже з'явитися на бойовому чергуванні.

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США
допомога США Україні
зброя для України
HIMARS
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