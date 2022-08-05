США готують новий пакет озброєнь для України на $1 мільярд, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Це один із найбільших на сьогодні пакетів оборонної допомоги. Передбачається, що до нього увійдуть боєприпаси для зброї далекого радіусу дії (HIMARS, NASAMS), броньовані медичні транспортні засоби M113, — повідомили три джерела агентства.

Очікується, що про надання нового пакета повідомлять вже в понеділок, 8 серпня.

Джерела на умовах анонімності заявили, що президент Джо Байден ще не підписав черговий пакет озброєнь. Вони попередили, що пакет зі зброєю може змінюватися за вартістю та вмістом до того, як його підпишуть.

5 серпня Дмитро Кулеба заявив, що завдання № 1 для Росії — зупинити постачання зброї Україні.

22 липня У Європолі запевнили, що не фіксували фактів контрабанди зброї з України.

21 липня німецьке видання Spiegel опублікувало матеріал з посиланням на речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, який начебто заявив про зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував заяви про начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України.

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