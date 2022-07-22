У Європолі запевнили, що не фіксували фактів контрабанди зброї з України
Агенція Європейського Союзу зі співробітництва у сфері правоохоронної діяльності (Європол) уточнила свою заяву про нібито контрабанду зброї з України в умовах війни
Про це йдеться на сайті Європолу.
"Європол тісно співпрацює з українськими посадовцями, щоб зменшити загрозу продажу зброї в Європейський Союз. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї", – йдеться в заяві Європолу.
Там зазначили, що з огляду на досвід бойових дій минулого в Україні може виникнути загроза потрапляння вогнепальної зброї в чужі руки.
"Щодо війни в Україні Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту", – додає відомство.
- 21 липня німецьке видання Spiegel опублікувало матеріал з посиланням на речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, який начебто заявив про зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував заяви про начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.48
Купівля 37.48Продаж 38.65
-
EUR
Купівля 37.88Продаж 39.15
- Актуальне
- Важливе