У Європолі запевнили, що не фіксували фактів контрабанди зброї з України

Про це йдеться на сайті Європолу.

"Європол тісно співпрацює з українськими посадовцями, щоб зменшити загрозу продажу зброї в Європейський Союз. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї", – йдеться в заяві Європолу.

Там зазначили, що з огляду на досвід бойових дій минулого в Україні може виникнути загроза потрапляння вогнепальної зброї в чужі руки.

"Щодо війни в Україні Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту", – додає відомство.

21 липня німецьке видання Spiegel опублікувало матеріал з посиланням на речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, який начебто заявив про зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував заяви про начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb