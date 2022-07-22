Про це Данілов написав у твіттері.

"Очікуємо предметної розмови з офіційними представниками @Europol – з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні", – написав Данілов.

Він додав, що публікація про "контрабанду зброї" у західних ЗМІ збіглася в часі з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії "MakZim" з дискредитації України, мета якої – припинення постачання зброї від союзників.

"Операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ – саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння", – зауважив Данілов.

21 липня німецьке видання Spiegel опублікувало матеріал з посиланням на речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, який начебто заявив про зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення.

Він не уточнив, про яку саме зброю йдеться, проте сказав, мовляв, "було помічено, що з України виїжджали особи з вогнепальною зброєю". Також речник Європолу висловив занепокоєння, що зброю і боєприпаси зберігають в Україні поблизу кордону для контрабанди в Євросоюз.

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