Завдання № 1 для Росії — зупинити постачання зброї Україні, — Кулеба

Про це написав у Twitter очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Росія знає, що її агресія зазнає великого провалу, якщо продовжиться постачання зброї в Україну. Завдання номер один для Росії — зупинити постачання — чи то ракетними ударами по логістиці, чи то дезінформацією про ймовірне зловживання зброєю в Україні. Ми не дозволимо жодному із цих зусиль увінчатися успіхом", - зауважив міністр закордонних справ.

За оцінкою заступниці міністра оборони Ганни Маляр, з повідомлень про "контрабанду зброї" стирчать вуха російської ІПСО.

22 липня У Європолі запевнили, що не фіксували фактів контрабанди зброї з України.

21 липня німецьке видання Spiegel опублікувало матеріал з посиланням на речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, який начебто заявив про зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував заяви про начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України.

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