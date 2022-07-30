США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на закритому брифінгу у п’ятницю анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні
Про це повідомляє "Європейська правда".
Кірбі зазначив, що новий пакет військової допомоги буде оголошено "дуже скоро", але відмовився уточнювати, що увійде до його складу. Відомо, що йтиметься про виділення зброї із наявних запасів армії США указом президента.
"Загалом можете очікувати (в новому пакеті військової допомоги) побачити ті ж речі, що й у військовій допомозі, яку ви вже бачили", – додав представник Білого дому.
- 22 липня координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що новий пакет допомоги Україні від США включає чотири HIMARS та 580 дронів Phoenix Ghost.
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