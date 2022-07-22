4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost. У США розповіли про новий пакет допомоги Україні від США

Про це повідомляє Європейська правда

22 липня на закритому брифінгу для ЗМІ координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив про затвердження нового пакета безпекової допомоги Україні. Вартість цієї безпекової допомоги, куди входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost, 270 мільйонів доларів.

На нинішній день, за словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.

Системи залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів російських військ.

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