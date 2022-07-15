HIMARS знищили вже понад 30 логістичних обʼєктів військ РФ, – Мотузяник

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у етері національного телемарафону.

"Власне, що зараз активно робиться. Славнозвісні Himars, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. За останні тижні знищені більше 30 логістичних воєнних об’єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено", – цитує його "Радіо Свобода".

Речник Міноборони зауважує, що українське військо досі потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє знищувати логістику противника.

12 липня після ударів HIMARS загинули всі заступники командира 106-ї повітряно-десантної дивізії Росії.

13 липня після удару HIMARS у Новій Каховці детонують склади боєкомплектів і снарядів.

14 липня полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що російська система протиповітряної оборони абсолютно дірява, адже не реагує на ракети HIMARS

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