HIMARS знищили вже понад 30 логістичних обʼєктів військ РФ, – Мотузяник
Системи залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів російських військ
Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у етері національного телемарафону.
"Власне, що зараз активно робиться. Славнозвісні Himars, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. За останні тижні знищені більше 30 логістичних воєнних об’єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено", – цитує його "Радіо Свобода".
Речник Міноборони зауважує, що українське військо досі потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє знищувати логістику противника.
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