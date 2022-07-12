Після ударів HIMARS загинули всі заступники командира 106-ї повітряно-десантної дивізії Росії
Українські військові ударами високоточної та далекобійної американської ракетної системи знищили майже всіх заступників 106-ї повітряно-десантної дивізії армії Росії
Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
HIMARS накрив дивізію у Шахтарську Донецької області. В результаті – загинули всі заступники командира 106-ї дивізії, окрім позивного "Барсук", який зараз перебуває у важкому стані.
Також у командуванні повідомили, що сьогодні загинув начальник служби РАО 58 а (військова частина 47084, Владикавказ) Південного військового округу армії РФ Валентин Данилов.
- 11 липня міністр оборони Резніков заявив, що HIMARS змінили правила гри, однак нам потрібні ракети більшого радіуса дії.
- 8 липня у США повідомили, що нададуть для України ще один пакет озброєнь на суму $400 млн, серед них — чотири нових системи HIMARS.
- 9 липня у міністерстві оборони США заявили, що українські військові за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS зривають наступи росіян на Донбасі.
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