Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

HIMARS накрив дивізію у Шахтарську Донецької області. В результаті – загинули всі заступники командира 106-ї дивізії, окрім позивного "Барсук", який зараз перебуває у важкому стані.

Також у командуванні повідомили, що сьогодні загинув начальник служби РАО 58 а (військова частина 47084, Владикавказ) Південного військового округу армії РФ Валентин Данилов.

11 липня міністр оборони Резніков заявив, що HIMARS змінили правила гри, однак нам потрібні ракети більшого радіуса дії.

8 липня у США повідомили, що нададуть для України ще один пакет озброєнь на суму $400 млн, серед них — чотири нових системи HIMARS.

9 липня у міністерстві оборони США заявили, що українські військові за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS зривають наступи росіян на Донбасі.

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