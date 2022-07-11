HIMARS змінили правила гри, однак нам потрібна зброя більшої дальності, - Резніков

Про це міністр оборони сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За його словами, американські ракетні артилерійські системи Himars "змінили правила". Україна також наполягає, щоб військовим надали ракети ще більшого радіуса дії, які можна використовувати з Himars, відомі як армійська тактична ракетна система, або ATACMS (мають радіус дії до 300 кілометрів).

"Росіяни використовують свої РСЗВ, які можуть летіти на 120 кілометрів", - сказав пан Резніков, маючи на увазі реактивні системи залпового вогню російського виробництва. "Тож нам потрібно мати щось трохи довше: 150 кілометрів. Ми дійдемо туди".

Олексій Резніков сказав, що зброя більшої дальності є потрібнішою, ніж системи меншої дальності, оскільки війна переходить до артилерійського бою, і буде потрібно додаткових постачань озброєння, аби повернути території, загарбані росією після 24 лютого.

"Нам необхідно оновити наші військові підрозділи, провести заміну, бо в нас теж багато втрат. Ми чекаємо більше броньованої техніки, більше зброї від наших партнерів. Нам потрібно перебудувати деякі напрямки, оновити наші укріплення й виробити нову оперативну стратегію", - розповів він.

Окрім далекобійної зброї, Резніков також говорив про потребу озброєних транспортних засобів, включаючи танки, а також більше безпілотних літальних апаратів або дронів, особливо в умовах, коли Україна нарощує морські операції для боротьби з російськими кораблями, розташованими в Чорному морі, які блокують постачання зерна з України на світовий ринок.

Він також зауважив, що безпілотні літальні апарати постійно глушаться Росією і не мають відповідного програмного забезпечення для виконання складніших завдань.

8 липня у США повідомили, що нададуть для України ще один пакет озброєнь на суму $400 млн, серед них — чотири нових системи HIMARS.

9 липня у міністерстві оборони США заявили, що українські військові за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS зривають наступи росіян на Донбасі.

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