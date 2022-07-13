Про це повідомляє радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За словами Хланя, вибухи на складі у Новій Каховці - це робота HIMARS.

"Нова Каховка, район Сокіл. Невже знову рос пропогандоси скажуть, що то мої склади з селітрою? А якщо без жартів, то знову детонують склади боєкомплектів і снарядів рашистів в Новій Каховці. За попередньою інформацією, ще одне влучання у російський склад боєприпасів, що на Соколі. Дякуємо HIMARS і нашим хлопцям та дівчатам в ЗСУ!", - написав Сергій Хлань.

Російські пропагандисти вже підтвердили удар ЗСУ по складу "Сокіл".

За день, 13 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.

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