Після удару HIMARS у Новій Каховці детонують склади боєкомплектів і снарядів, - Херсонська ОВА
На Херсонщині внаслідок роботи української артилерії у Новій Каховці детонують склади боєкомплектів і снарядів РФ
Про це повідомляє радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
За словами Хланя, вибухи на складі у Новій Каховці - це робота HIMARS.
"Нова Каховка, район Сокіл. Невже знову рос пропогандоси скажуть, що то мої склади з селітрою? А якщо без жартів, то знову детонують склади боєкомплектів і снарядів рашистів в Новій Каховці. За попередньою інформацією, ще одне влучання у російський склад боєприпасів, що на Соколі. Дякуємо HIMARS і нашим хлопцям та дівчатам в ЗСУ!", - написав Сергій Хлань.
Російські пропагандисти вже підтвердили удар ЗСУ по складу "Сокіл".
- За день, 13 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.
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