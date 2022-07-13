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Головна війна з Росією Після удару HIMARS у Новій Каховці детонують склади боєкомплектів і снарядів, - Херсонська ОВА
Оновлено

Після удару HIMARS у Новій Каховці детонують склади боєкомплектів і снарядів, - Херсонська ОВА

13 липня, 2022 середа
23:57
війна з Росією Нова Каховка

На Херсонщині внаслідок роботи української артилерії у Новій Каховці детонують склади боєкомплектів і снарядів РФ

Про це повідомляє радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За словами Хланя, вибухи на складі у Новій Каховці - це робота HIMARS.

"Нова Каховка, район Сокіл. Невже знову рос пропогандоси скажуть, що то мої склади з селітрою? А якщо без жартів, то знову детонують склади боєкомплектів і снарядів рашистів в Новій Каховці. За попередньою інформацією, ще одне влучання у російський склад боєприпасів, що на Соколі. Дякуємо HIMARS і нашим хлопцям та дівчатам в ЗСУ!", - написав Сергій Хлань.

Російські пропагандисти вже підтвердили удар ЗСУ по складу "Сокіл".

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Україна
Росія
ЗСУ
Херсонщина
Нова Каховка
Військові новини
HIMARS
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