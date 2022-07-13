ЗСУ 13 липня знищили склади окупантів у Луганську, Чорнобаївці, Горлівці і ще двох містах, - Одеська ОВА
За день, 13 липня, українські військові знищили склади з боєприпасами окупантів у Луганській, Донецькій і Херсонській областях
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Луганськ - мінус БК. Чорнобаївка, Херсонська область - мінус БК. Макіївка, Донеччина - мінус БК. Чаплинка (район), Херсонщина - мінус БК. Горлівка, Донеччина - мінус БК", - написав Братчук.
- У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську чутно звуки автоматних пострілів.
- За день, 12 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.82
Купівля 35.82Продаж 36.92
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе