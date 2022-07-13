Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Були знищені склади у Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях.

"Нова Каховка - мінус БК. Донецьк, Ленінський район - мінус БК. Мелітопольський район - мінус військова частина. Донецьк, Петровський район - мінус БК на території заводу ДЗТО. Донецьк, Кіровський район - мінус БК. Село Чарівне, Херсонська область - мінус БК", - написав Братчук.

У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську чутно звуки автоматних пострілів.

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