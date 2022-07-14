Російська ППО дірява й нічого не може зробити з ракетами HIMARS, - військовий експерт Селезньов
Полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що російська система протиповітряної оборони абсолютно дірява, адже не реагує на ракети HIMARS
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"50 влучних бойових завдань, які виконали РСЗВ класу HIMARS та їх аналоги, свідчать про те, що протиповітряна оборона в росіян дірява. Проти більш застарілих комплексів ППО Росії ще спроможна якось діяти, але проти сучасного озброєння - ніт", - зазначив Селезньов.
Військовий експерт додав, що росіяни просто брешуть, коли розповідають про свою надсучасну зброю.
"Росія поширює фейки, що надсучасні російські комплекси С-400 творять дива й навіть муха не пролетить повз цю систему протиповітряної оборони. Але ми бачимо, що абсолютно спокійно ракети HIMARS пролітають повз цю систему ППО. Тобто Путін та його генерали брешуть, розповідаючи про надпотужну російську зброю", - зауважив Владислав Селезньов.
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