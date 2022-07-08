Демілітаризація рашистів: мінус три склади з боєприпасами і нафтобаза у Донецьку, - Братчук
7 липня у результаті "хлопків" окупанти позбулися великої кількості боєприпасів та пального
Про це повідомив речник керівника Одеської ОВА Сергій Братчук.
"За сьогодні демілітаризація пройшла в таких локаціях: Донецьк. Петровський район, мінус БК; Донецьк. Кіровський район, мінус нафтобаза; Іловайськ, Донеччина. Мінус БК; Чорнобаївка, Херсонщина. Мінус БК. Загалом: мінус 3 склада БК та 1 нафтобаза", написав Братчук.
- З 24 лютого до 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танки, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет.
- Президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам за звільнення острова Зміїного від окупантів: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному.
- "Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму!", - заявили 7 липня американські сенатори у Києві.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.44
Купівля 34.44Продаж 35.32
-
EUR
Купівля 35.04Продаж 36.37
- Актуальне
- Важливе