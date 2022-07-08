Про це повідомив речник керівника Одеської ОВА Сергій Братчук.

"За сьогодні демілітаризація пройшла в таких локаціях: Донецьк. Петровський район, мінус БК; Донецьк. Кіровський район, мінус нафтобаза; Іловайськ, Донеччина. Мінус БК; Чорнобаївка, Херсонщина. Мінус БК. Загалом: мінус 3 склада БК та 1 нафтобаза", написав Братчук.

З 24 лютого до 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танки, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет.

Президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам за звільнення острова Зміїного від окупантів: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному.

"Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму!", - заявили 7 липня американські сенатори у Києві.

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