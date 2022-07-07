Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам за звільнення острова Зміїного від окупантів
Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.
"Хочу сьогодні подякувати за завершальний етап боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор. Два місяці тривала ця операція. Розвідка, Сили спеціальних операцій, "альфівці" СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-Морські сили, Повітряні сили. І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати, - наголосив президент.
Також він сказав, що мав зустріч з представниками Конгресу США і повіомив сенаторів про ситуацію на передовій та про оборонні потреби на кожному напрямку.
- Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.
- 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.
- 3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.
- 7 липня українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.
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