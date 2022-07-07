Українські військові зачистили Зміїний: на острові знищено 30 одиниць російської техніки і піднято державний прапор

У штабі Сухопутних військ ЗСУ заявили, що "українські військові встановили прапор України на острові Зміїний".

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук, додав: "Державний прапор України встановлено на о. Зміїному – селище Біле Ізмаїльського району Одеської області".

Також повідомив, що на ньому нанесено текст: "ГУР МОУ. "Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний – це Україна!" – і додано підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка.

Головне управління розвідки на своїй сторінці додало, що операція зі звільнення острова Зміїний від російських окупантів тривала близько двох місяців.

"Участь в якій брали спеціальні підрозділи ГУР МО України та Сил спеціальних операцій ЗС України, групи “Альфа” Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України за підтримки потужних підрозділів вітчизняної артилерії, Військово-Морських Сил та Повітряних Сил ЗС України. В ході операції українські воїни, виявивши мужність та героїзм, примусили ворога залишити окупований український острів", - йдеться у дописі.

Також додали, що сьогодні відбувся завершальний етап операції під час якого спеціальні підрозділи ГУР МО України та ССО ЗС України під командуванням генерал-майора Андрія Ковальчука виконали завдання із зачистки острова Зміїний та підтвердили знищення близько 30 одиниць ворожої техніки і виявили покинуту противником амуніцію.

Як символ Перемоги українські воїни встановили на острові Зміїний Державний Прапор України, який був доставлений на острів раніше.

Нагадаємо, 24 лютого до острова Зміїний підійшли два кораблі, росіяни вимагали здатися від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону. Прикордонники відповіли "Рускій корабль, іді нах#й" – проте війська РФ обстріляли і захопили острів.

30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це "жестом доброї волі".

4 липня українці скинули на острів прапор, а тепер його змогли встановити.

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