Українські військові зачистили Зміїний: на острові знищено 30 одиниць російської техніки і піднято державний прапор
Українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів
У штабі Сухопутних військ ЗСУ заявили, що "українські військові встановили прапор України на острові Зміїний".
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук, додав: "Державний прапор України встановлено на о. Зміїному – селище Біле Ізмаїльського району Одеської області".
Також повідомив, що на ньому нанесено текст: "ГУР МОУ. "Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний – це Україна!" – і додано підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка.
Головне управління розвідки на своїй сторінці додало, що операція зі звільнення острова Зміїний від російських окупантів тривала близько двох місяців.
"Участь в якій брали спеціальні підрозділи ГУР МО України та Сил спеціальних операцій ЗС України, групи “Альфа” Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України за підтримки потужних підрозділів вітчизняної артилерії, Військово-Морських Сил та Повітряних Сил ЗС України. В ході операції українські воїни, виявивши мужність та героїзм, примусили ворога залишити окупований український острів", - йдеться у дописі.
Також додали, що сьогодні відбувся завершальний етап операції під час якого спеціальні підрозділи ГУР МО України та ССО ЗС України під командуванням генерал-майора Андрія Ковальчука виконали завдання із зачистки острова Зміїний та підтвердили знищення близько 30 одиниць ворожої техніки і виявили покинуту противником амуніцію.
Як символ Перемоги українські воїни встановили на острові Зміїний Державний Прапор України, який був доставлений на острів раніше.
- 30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це "жестом доброї волі".
- 4 липня українці скинули на острів прапор, а тепер його змогли встановити.
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