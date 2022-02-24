Острів Зміїний захопили, загинуло 13 прикордонників

Острів Зміїний в Одеській області захопили російські військові. Про це повідомили у Державній службі України.

"Зв'язок з прикордонниками, що знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві додали, що на острові зруйнована вся інфраструктура.



Згодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі написав про подробиці захоплення Зміїного.



"Російський корабель пропонує гарнізону острова Зміїний здатися. Був посланий на х"й.!



Нехай це почує Путін і весь світ!



Далі розпочався ракетно-артилерійський удар. 13 українських прикордонників загинули.



Можливо, загинув і той сміливий герой, який послав переважаючого супротивника на х*й, як посилали Запорізькі козаки ворогів України".