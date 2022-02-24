Острів Зміїний захопили, загинуло 13 прикордонників
Зв'язок з прикордонниками, які перебували на остові, було втрачено.
Острів Зміїний в Одеській області захопили російські військові. Про це повідомили у Державній службі України.
"Зв'язок з прикордонниками, що знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у відомстві додали, що на острові зруйнована вся інфраструктура.
Згодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі написав про подробиці захоплення Зміїного.
"Російський корабель пропонує гарнізону острова Зміїний здатися. Був посланий на х"й.!
Нехай це почує Путін і весь світ!
Далі розпочався ракетно-артилерійський удар. 13 українських прикордонників загинули.
Можливо, загинув і той сміливий герой, який послав переважаючого супротивника на х*й, як посилали Запорізькі козаки ворогів України".
- Нагадаємо, росіяни сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.
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