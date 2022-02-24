Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.



"За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОСС збито 5 літаків та вертоліт агресорів. Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях", - йдеться у повідомленні.



У Генштабі зазначають, що противники несуть втрати.



"Зберігайте спокій та вірте в українських захисників", - йдеться у дописі.





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