Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС
Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що в зоні Операції об'єднаних сили було збито п'ять російських літаків та вертоліт
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
"За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОСС збито 5 літаків та вертоліт агресорів. Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначають, що противники несуть втрати.
"Зберігайте спокій та вірте в українських захисників", - йдеться у дописі.
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