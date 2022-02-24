Над Києвом зафіксували повітряну загрозу, у разі ввімкнення сирен необхідно терміново прослідувати в укриття, - КМДА

Про це передає КМДА.



"Увага! Зафіксована повітряна загроза! У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться в повідомленні.



Мапи укриттів.



Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україну атакував агресор, міська влада столиці продовжує забезпечувати функціонування міста.

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