Над Києвом зафіксували повітряну загрозу, у разі ввімкнення сирен необхідно терміново прослідувати в укриття, - КМДА
У КМДА попередили киян про повітряну загрозу над містом. У разі ввімкнення сирен жителів міста закликають терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
Про це передає КМДА.
"Увага! Зафіксована повітряна загроза! У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться в повідомленні.
Мапи укриттів.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україну атакував агресор, міська влада столиці продовжує забезпечувати функціонування міста.
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