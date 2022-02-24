"Найстрашніший ворог - паніка": Кличко закликав киян залишатися вдома і тримати напоготові документи і "тривожну валізку"

Про це він написав у Telegram.



"Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - йдеться у повідомленні.



Кличко зазначив, що міська влада столиці продовжує забезпечувати функціонування міста, і головне зараз - не втрачати витримки.



"Найстрашніший ворог зараз - паніка. Не втрачаємо витримки. Тримаємося! Ми повинні вистояти!" - написав Кличко.



Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України.

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради Національної безпеки і оборони. Вона має ввести воєнний стан.