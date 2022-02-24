"Найстрашніший ворог - паніка": Кличко закликав киян залишатися вдома і тримати напоготові документи і "тривожну валізку"
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україну атакував агресор, міська влада столиці продовжує забезпечувати функціонування міста
Про це він написав у Telegram.
"Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - йдеться у повідомленні.
Кличко зазначив, що міська влада столиці продовжує забезпечувати функціонування міста, і головне зараз - не втрачати витримки.
"Найстрашніший ворог зараз - паніка. Не втрачаємо витримки. Тримаємося! Ми повинні вистояти!" - написав Кличко.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України.
Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради Національної безпеки і оборони. Вона має ввести воєнний стан.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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