На всій території України ми вводимо воєнний стан, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території України
Про це він сказав у своєму відеозверненню до українців.
"Сьогодні вранці президент (РФ, - ред.) Путін оголосив про введення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по наших прикордонниках, прикордонних загонах. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом (США, - ред.) Байденом. США вже почали гуртувати міжнародну підтримку", - наголосив Зеленський.
Він закликав українців сберігати спокій і по можливості залишатися вдома.
"Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки! Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможимо, бо ми - це Україна! Слава Україні", - наголосив Зеленський.
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