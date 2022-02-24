Україну атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму, - ДПСУ

Про це повідомляє у Facebook пресслужба ДПСУ.



"Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей", - йдеться у повідомленні.



Крім того, відбувається атака з території окупованого Росією Криму.



"Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника. В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу", - розповіли в ДПСУ.





Водночас пресслужба МВС повідомила у Facebook про ракетні удари по військових об'єктах у Києві, Харькові та Дніпрі.



"Розпочалося вторгнення військ РФ на територію України! Щойно ракети завдали ударів по центру військового Управління, аеродромам, військовим складам, у Києві, Харькові, Дніпрі. Ідуть артилерійські обстріли кордону", - йдеться у повідомленні.

Водночас пресслужба МВС повідомила у Facebook про ракетні удари по військових об'єктах у Києві, Харькові та Дніпрі."Розпочалося вторгнення військ РФ на територію України! Щойно ракети завдали ударів по центру військового Управління, аеродромам, військовим складам, у Києві, Харькові, Дніпрі. Ідуть артилерійські обстріли кордону", - йдеться у повідомленні.