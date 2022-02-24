Україну атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму, - ДПСУ
У четвер, 24 лютого, державний кордон України від Луганської до Житомирської областей було атаковано з території Росії та Білорусі
Про це повідомляє у Facebook пресслужба ДПСУ.
"Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.
Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей", - йдеться у повідомленні.
Крім того, відбувається атака з території окупованого Росією Криму.
"Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника. В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу", - розповіли в ДПСУ.
- Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
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