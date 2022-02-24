Україна закриває повітряний простір

Про це повідомляє пресслужба Украероруху.



"Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації з 00:45 utc (2:45 за київським часом ) ОЦВС України - згідно з вимогами Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору Украіни вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору Украіни для цивільних користувачів повітряного простору", - йдеться у повідомленні.



Пресслужба наголошує: надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється.



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