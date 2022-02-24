ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку

Про це передає пресслужба ДСНС.



"Станом на 06:30 загорання на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загорання штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигіря пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у Ніжини травмовано 3 співробітники ДСНС.





Станом на 07:00 у Хмельницькій області внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини у селі Старокостянтинів.

Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.

Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан - пожежа у військових частинах.

ДСНС повідомляє, що у Луцьку підірвано телевежу.

Київська область: пожежа військової частини поблизу Броварів.



Окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області.

Станом на 7:20 тривали обстріли аеродрому Луцька (травмовано 1 особу ДСНС).



Також сталося загорання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсошків Черкаської області.



У селі Кам'янка Бузька Львівської області обстріляно військову частину.



У селі Івниця Житомирської області зафіксовано влучання снаряду на територію військового складу.



У Івано-Франківську влучання снаряду у військову частину.







Також у наслідок ворожих обстрілів:



Оголошено сигнал "Повітряна тривога" у Полтаві.



У Хмельницькому влучання снаряду в злітну смугу військового аеродрому.



Внаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у Маріуполі, влучання снаряду на аеродром . Краматорська.



У Луцьку пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає).



Наразі у Ніжині проводяться роботи по деблокуванню з під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі.





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