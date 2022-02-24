ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку
Рятувальники попередили про захоплено села Городище та Мілове Луганської області. Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у Ніжини травмовано 3 співробітники ДСНС, у Луцьку - один
Про це передає пресслужба ДСНС.
"Станом на 06:30 загорання на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загорання штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигіря пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у Ніжини травмовано 3 співробітники ДСНС.
Станом на 07:00 у Хмельницькій області внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини у селі Старокостянтинів.
Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.
Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан - пожежа у військових частинах.
ДСНС повідомляє, що у Луцьку підірвано телевежу.
Київська область: пожежа військової частини поблизу Броварів.
Окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області.
Станом на 7:20 тривали обстріли аеродрому Луцька (травмовано 1 особу ДСНС).
Також сталося загорання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсошків Черкаської області.
У селі Кам'янка Бузька Львівської області обстріляно військову частину.
У селі Івниця Житомирської області зафіксовано влучання снаряду на територію військового складу.
У Івано-Франківську влучання снаряду у військову частину.
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