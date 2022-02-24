У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі, - КМДА

Про це йдеться у пресслужбі КМДА.

Від сьогодні (24 лютого, - ред.) у столиці школи та садочки не працюють;

лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі;

балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення;

"Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, - залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі", - йдеться у повідомленні.





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