У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі, - КМДА
Оперативний штаб Києва ухвалив низку рішень у зв'язку з військовою агресією Росії, Київська міська державна адміністрація закликає слідкувати за офіційною інформацією та зберігати спокій
Про це йдеться у пресслужбі КМДА.
- Від сьогодні (24 лютого, - ред.) у столиці школи та садочки не працюють;
- лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі;
- балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення;
"Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, - залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України.
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території України.
- Україна закрила повітряний простір.
- Кличко закликав киян залишатися вдома і тримати напоготові документи і "тривожну валізку".
- У КМДА попередили киян про повітряну загрозу над містом. У разі ввімкнення сирен жителів міста закликають терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
- 24 лютого, державний кордон України від Луганської до Житомирської областей було атаковано з території Росії та Білорусі.
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