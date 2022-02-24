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Головна війна з Росією Зеленський: Україна атакована з півночі, півдня, сходу і з повітря, ми розірвали дипломатичні відносини з Росією

Зеленський: Україна атакована з півночі, півдня, сходу і з повітря, ми розірвали дипломатичні відносини з Росією

24 лютого, 2022 четвер
11:33
війна з Росією Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Україна розвірвала дипломатичні відносини з Росією і звернувся до громадян РФ із закликом вийти на протести проти війни з Україною

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Треба поширювати більше інформації, як б'ються наші військові. Її потрібно більше. Прошу більше писати. Збройні сили ведуть тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі. Ворог поніс серйозні втрати - їх буде більше. Вони прийшли на нашу землю. Україна атакована зі сходу, півночі, півдня і з повітря. Ми відбиваємося. Від кожного залежить майбутнє. Кожен, хто має досвід, має прийти до центрів комплектації. ВМС залучає до захисту держави ветеранів", - сказав президент.

Зеленський закликав українців долучатися до донорства крові.

"Від ранку ми маємо поранених військових. Там, де у лікарнях потрібна кров - долучайтеся. Ставайте донором захисників. Від кожного підприємства, підприємця - залежить, яким буде наше майбутнє", - наголосив він.

За словами Зеленського, НБУ має весь необхідний ресурс, щоб забезпечити потреби держави.

"Зараз серед нас немає опонентів. Ми всі громадяни прекрасної держави і боронимо нашу свободу. Будьте готові підтримати свою державу на площах своїх міст", - додав він.

Президент сказав, що рішенням РНБО з усіх громадян України, які готові захищати державу зі зброєю в руках у складі територіальної оборони, будуть зняті санкції.

"Цей ранок увійшов в історію, але ця історія абсолютно різна для нашої країни і для Росії. Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею - це найвища цінність. Росія підло, самовбивче напала вранці на нашу державу, так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. Відсьогодні наші держави по різні боки світової історії", - сказав президент.

Він звернувся до громадян РФ російською із закликом вийти на протести проти війни з Україною.

"Я знаю, що цю інформацію вам не показують на телеканалах, у соцмережах багато чого заблоковано, але заблокувати це зло, це бажання знищити націю, неможливо. Заблокувати історію неможливо", - сказав він.

Громадян України президент закликав звернутися до знайомих, родичів та блогерів у Росії з проханням говорити про війну.

"Тоді Росія буде знати правду", - резюмував він.

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атака
дипломатичні відносини
Володимир Зеленський
агресія Росії
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