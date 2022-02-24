"Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу": Зеленський поговорив зі світовими лідерами

Про це повідомляється на Твітері глави держави.



"Поговорив з президентом Сполучених Штатів Америки, федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Єврокомісії, Анджеєм Дудой, Борисом Джонсоном. Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу! Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України! Закриття повітряного простору! Світ має примусити Росію до миру", - написав він.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України

Верховна Рада о 8-й ранку запровадила по всій Україні воєнний стан.