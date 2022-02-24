"Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу": Зеленський поговорив зі світовими лідерами
Президент Володимир Зеленський поговорив зі світовими лідерами та закликав зупинити президента РФ Володимира Путіна, який оголосив військову операцію проти України
Про це повідомляється на Твітері глави держави.
"Поговорив з президентом Сполучених Штатів Америки, федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Єврокомісії, Анджеєм Дудой, Борисом Джонсоном. Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу! Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України! Закриття повітряного простору! Світ має примусити Росію до миру", - написав він.
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- Верховна Рада о 8-й ранку запровадила по всій Україні воєнний стан.
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