Рада запровадила воєнний стан в Україні

Про це передає Еспресо.TV.



Рада підтримала запровадження воєнного стану на території України 300 голосами.



Воєнний стан - особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військової агресії. На період дії воєнного стану органи державної та місцевої влади, військові командування отримують додаткові повноваження з метою якнайшвидшої стабілізації ситуації.

У закон про правовий режим воєнного стану наведені можливі обмеження для громадян під час дії воєнного стану. Це:

обов'язкова трудова повинність,

відчуження особистого майна,

обмеження пересування громадян, транспортних засобів,

комендантська година,

заборона на торгівлю зброєю, алкоголем і хімічними препаратами,

заборона на проведення масових заходів, мітингів, страйків,

контроль роботи телевізійних і радіо центрів, засобів масової інформації,

обмеження користування засобами зв'язку, в т. ч. Інтернетом,

заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну,

заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.



Ранком 24 лютого на українські міста та села почали вестися обстріли. Згодом президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території України.

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