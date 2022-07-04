Прапор на Зміїному ще не майорить. Його піднімуть військові, — речниця ОК "Південь"
Очільниця пресцентру Південного командування ЗСУ капітан Наталія Гуменюк повідомила, що прапор України на острові поки не підняли, уточнивши попередні новини
Про це Наталія Гуменюк заявила у коментарі CNN.
"Прапор доставили на острів гелікоптером. Він дочекається прибуття військ, потім буде майоріти", — сказала Гуменюк CNN, відповідаючи на запитання про її слова раніше в понеділок.
Вона також пояснила, що її зауваження щодо підняття прапора слід "розуміти метафорично".
"На острів ніхто не висаджувався. То хто його встановлюватиме, встромлятиме, підійматиме? — сказала вона. — І ніхто не буде ризикувати людьми заради фото для ЗМІ".
- Уранці, 4 липня, у Медіацентрі Україна – Укрінформ начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що над Зміїним підняли український прапор.
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