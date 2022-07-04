Про це Наталія Гуменюк заявила у коментарі CNN.

"Прапор доставили на острів гелікоптером. Він дочекається прибуття військ, потім буде майоріти", — сказала Гуменюк CNN, відповідаючи на запитання про її слова раніше в понеділок.

Вона також пояснила, що її зауваження щодо підняття прапора слід "розуміти метафорично".

"На острів ніхто не висаджувався. То хто його встановлюватиме, встромлятиме, підійматиме? — сказала вона. — І ніхто не буде ризикувати людьми заради фото для ЗМІ".

Уранці, 4 липня, у Медіацентрі Україна – Укрінформ начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що над Зміїним підняли український прапор.

Залужний показав, як ЗСУ виганяли окупантів зі Зміїного

Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.

Операція Збройних сил України проти окупаційних військ на острові Зміїний триває. Українські захисники вразили ще один ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир - С1".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

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