На острові Зміїний знову майорить український прапор

Про це в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Прапор України на острові Зміїний встановлено, - сказала Наталя Гуменюк. -Військова операція завершена, і територія повернена під юрисдикцію України ".

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України зауважила, що на решті території українські війська просуваються повільно, однак впевнено.

"Спочатку ми звільняємо територію, закріплюємось там, а лише потім про це говоримо ", -- наголосила Наталя Гуменюк.

Залужний показав, як ЗСУ виганяли окупантів зі Зміїного

Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.

Операція Збройних сил України проти окупаційних військ на острові Зміїний триває. Українські захисники вразили ще один ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир - С1".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

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