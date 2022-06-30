Залужний показав, як ЗСУ виганяли окупантів зі Зміїного
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив відео, як українці вибивали загарбників зі Зміїного
Про це повідомляє Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй офіційній сторінці в соціальних мережах презентував відео, у якому українські військові вибивали загарбників зі Зміїного за допомогою артилерійських, ракетних та авіаційних ударів.
"Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території, -- написав головнокомандувач ЗСУ. -- Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана ", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі ".
Також у відео зазначено, що знищено зенітно-ракетний комплекс Панцир С-1 та радіолокаційну станцію.
- Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.
- Операція Збройних сил України проти окупаційних військ на острові Зміїний триває. Українські захисники вразили ще один ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир - С1".
- 27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.
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