Залужний показав, як ЗСУ виганяли окупантів зі Зміїного

Про це повідомляє Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй офіційній сторінці в соціальних мережах презентував відео, у якому українські військові вибивали загарбників зі Зміїного за допомогою артилерійських, ракетних та авіаційних ударів.

"Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території, -- написав головнокомандувач ЗСУ. -- Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана ", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі ".

Також у відео зазначено, що знищено зенітно-ракетний комплекс Панцир С-1 та радіолокаційну станцію.

Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.

Операція Збройних сил України проти окупаційних військ на острові Зміїний триває. Українські захисники вразили ще один ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир - С1".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

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