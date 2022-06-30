Про це інформує в фейсбуці Оперативне командування "Південь".

"Протягом ночі внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завдаванням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, імовірно, залишив острів", - йдеться в повідомленні.

Нині на острові Зміїний пожежа, лунають вибухи. Деталі повідомлять пізніше.

РосЗМІ підтверджують про виведення своєї армії з острова, евакуацію називають "кроком доброї волі".

"Сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там", - йдеться в повідомленні.

Заяву Москви прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"На Росії кажуть про буцімто виведення військ з острова Зміїний і подають це як "жест доброї волі". Мовляв, Росія так не перешкоджає гуманітарним коридорам для вивезення українського зерна. Але все це - суцільний фейк", - сказав Єрмак.

Він наголосив, що насправді росіяни не покинули Зміїний добровільно, їх вибили з острова ЗСУ. Крім того, як зазначає Єрмак, РФ продовжує обстрілювати склади із українським зерном - вранці армія Росії обстріляла склад на Дніпропетровщині.

"Росія продовжує провокувати продовольчу кризу і брехати. Вони як і раніше блокують наші порти та знищують зерно. Їм потрібен світовий Голодомор", - додав керівник Офісу президента.

Операція Збройних сил України проти окупаційних військ на острові Зміїний триває. Українські захисники вразили ще один ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир - С1".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

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