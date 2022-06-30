Операція на Зміїному: ЗСУ вразили ще один російський "Панцир"

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1", - йдеться у повідомленні.

Загалом, українські ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали близько 150 вогневих завдань, авіація - 7.

Завдяки цьому російська армія втратила понад 4 десятки військовослужбовців, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Повідомляють, що остаточні дані уточнює розвідка.

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27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та черговий ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

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