Росіяни намагаються залучити цивільні судна для постачання боєприпасів на острів Зміїний, - полковник ЗСУ Костенко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що будь-яка військова операція з висадкою десанту на острів Зміїний на сьогодні не є доцільною. Доцільним є знищення ворога та військової техніки, які намагаються закріпитися на острові. Росіяни намагаються поставити на острові Зміїний протикорабельні комплекси та радари висвітлення повітряної розвідки. Тому сьогодні дуже важливим є наносити ракетні та артилерійські удари по скупченню техніки окупантів на острові Зміїний", - пояснив Костенко.

Костенко додав, що росіяни намагаються поповнювати боєприпасами та військовою технікою групу військ на острові Зміїний.

"Росіяни намагаються збільшити постачання військової техніки та боєприпасів на Зміїний. Однак це не так просто. Окупанти навіть залучають цивільні судна та моряків, щоб відновити постачання на Зміїний. Проте в нас є інформація, що 80% особового складу таких суден відмовляється виконувати таке завдання. Оскільки прекрасно знають, що відбувається біля та на острові Зміїний. Тому для росіян постачання військової техніки на острів є проблемою", - додав Костенко.

21 червня спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому видно наслідки удару українських Збройних сил по дислокації російських окупантів.

21 червня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ завдали удару по російській армії на острові Зміїний. За даними військових, унаслідок оперативної роботи ЗСУ гарнізон РФ, який наразі розміщений на острові, зазнав значних втрат.

23 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що українські захисники на південному фронті протягом 22 червня знищили 2 склади боєприпасів на Херсонщині. Також Збройні сили продовжують ліквідовувати сили та засоби окупантів на острові Зміїному