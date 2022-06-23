ЗСУ знищили два склади боєприпасів та вразили ракетний комплекс РФ на Зміїному, - ОК "Південь"

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", - йдеться у повідомленні.

В оперативному командуванні повідомили, що ЗСУ ліквідували 20 окупантів, одну самохідну гаубицю "Мста-С", один тягач, 4 одиниці автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів на Херсонщині.

Зазначають, що корабельне угруповання ворожого флоту складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі.

"Посилення шторму змусило провести певну рокіровку сил, але суті завдання і сили загрози це не міняє. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя", - додають в ОК "Південь".

Зазначають, ситуація на південних напрямках складна, але контрольована. Окупанти продовжують ведення бойових дій в контрбатарейній тактиці на рубежах оборони.

22 червня у Генштабі повідомили, що на Півдні противник намагається не допустити просування ЗСУ вглиб захопленої території.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони повідомив, що операція на Зміїному триватиме до звільнення острова.

Збройні сили України контролюють близько 45 відсотків територій Донецької області, де наразі точаться бойові дії. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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