ЗСУ знищили два склади боєприпасів та вразили ракетний комплекс РФ на Зміїному, - ОК "Південь"
Українські захисники на південному фронті протягом 22 червня знищили 2 склади боєприпасів на Херсонщині. Також Збройні сили продовжують ліквідовувати сили та засоби окупантів на острові Зміїному
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", - йдеться у повідомленні.
В оперативному командуванні повідомили, що ЗСУ ліквідували 20 окупантів, одну самохідну гаубицю "Мста-С", один тягач, 4 одиниці автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів на Херсонщині.
Зазначають, що корабельне угруповання ворожого флоту складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі.
"Посилення шторму змусило провести певну рокіровку сил, але суті завдання і сили загрози це не міняє. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя", - додають в ОК "Південь".
Зазначають, ситуація на південних напрямках складна, але контрольована. Окупанти продовжують ведення бойових дій в контрбатарейній тактиці на рубежах оборони.
- 22 червня у Генштабі повідомили, що на Півдні противник намагається не допустити просування ЗСУ вглиб захопленої території.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони повідомив, що операція на Зміїному триватиме до звільнення острова.
- Збройні сили України контролюють близько 45 відсотків територій Донецької області, де наразі точаться бойові дії. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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