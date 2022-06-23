ЗСУ контролюють майже половину Донеччини, - керівник ОВА

Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Відповідно 55 відсотків, з повною руйнацією – під контролем незаконних збройних формувань, під контролем окупанта перебуває (я маю на увазі в тому числі напівзруйнований Маріуполь та Волноваху)", – сказав очільник ОВА.

За словами Кириленка, ситуація уздовж усієї лінії фронту наразі дуже складна.

"Ті, хто не виїжджає, перебувають, як правило, в укриттях. Але це теж вкрай небезпечно. Тому що ворог застосовує важку артилерію, авіацію. По лінії фронту всі види озброєння, які є у ворога, він застосовує. Основні тези людей, які залишаються, що "Нам нікуди їхати", "Нам не вистачить коштів проживати десь", – зазначив Кириленко.

На Донеччині РФ 22 червня вбила мирних людей у Пречистівці, Красногорівці та Залізному.

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