Операція на Зміїному триватиме до звільнення острова, - Буданов

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Українське командування ставить за мету повне звільнення острова від загарбників: "Ця операція триває, завдається вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний".

Буданов також розповів, що на острові Зміїний є угруповання, яке складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки. "Їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ", - сказав керівник ГУР МОУ.

21 червня спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому видно наслідки удару українських Збройних сил по дислокації російських окупантів.

21 червня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ завдали удару по російській армії на острові Зміїний. За даними військових, унаслідок оперативної роботи ЗСУ гарнізон РФ, який наразі розміщений на острові, зазнав значних втрат.

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