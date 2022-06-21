Оприлюднили супутниковий знімок наслідків ударів ЗСУ по острову Зміїному

Супутникове фото Osint-88 опублікував у Twitter.

Знімок був зроблений сьогодні, 21 червня, о 8:51. На ньому видно три вигорілі ділянки.

21 червня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ завдали удару по російській армії на острові Зміїний. За даними військових, унаслідок оперативної роботи ЗСУ гарнізон РФ, який наразі розміщений на острові, зазнав значних втрат.

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