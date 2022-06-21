Оприлюднили супутниковий знімок наслідків ударів ЗСУ по острову Зміїному
Спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому видно наслідки удару українських Збройних сил по дислокації російських окупантів
Супутникове фото Osint-88 опублікував у Twitter.
Знімок був зроблений сьогодні, 21 червня, о 8:51. На ньому видно три вигорілі ділянки.
- 21 червня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ завдали удару по російській армії на острові Зміїний. За даними військових, унаслідок оперативної роботи ЗСУ гарнізон РФ, який наразі розміщений на острові, зазнав значних втрат.
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