ЗСУ завдали удару по російській армії на острові Зміїний, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" повідомляє про значні втрати з боку російських окупантів
Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".
Стало відомо, що 21 червня українські захисники завдали удару по острову Зміїний.
За даними військових, унаслідок оперативної роботи ЗСУ гарнізон РФ, який наразі розміщений на острові, зазнав значних втрат.
ОК "Південь" додає, що військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе