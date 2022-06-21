Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".

Стало відомо, що 21 червня українські захисники завдали удару по острову Зміїний.

За даними військових, унаслідок оперативної роботи ЗСУ гарнізон РФ, який наразі розміщений на острові, зазнав значних втрат.

ОК "Південь" додає, що військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення.

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