Про це повідомила керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо операцію на Зміїному. Цієї ночі було завдано понад 10 точних уражень по острову, ми дорозвідуємо результати, але вже наразі маємо перший звіт, що вкотре вражений ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1", - сказала Гуменюк.

За її словами, це тривала операція, метою якої є повне звільнення острова від окупантів.

У Чорному морі перебувають два ракетних кораблі РФ, які несуть на собі 16 крилатих ракет, нагадала Гуменюк.

Нагадаємо, штормова погода в Чорному морі утримує ворожі кораблі в пунктах їхнього базування.

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